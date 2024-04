Norge IDAG

ÅPENT: – Jeg forteller hva jeg har opplevd, og det kan ingen diskutere. Spesielt i Europa er det mye mer åpent enn i Norge, da jeg var i Sofia, i Bulgaria, ville 95 prosent ha boka, forteller Jan Christensen. Foto: Privat

Jan Christensen har delt ut 50 000 kristne hefter:

Jeg bare bestemte meg for å følge Bibelen

Sørlendingen Jan Christensen fra Arendal gikk og ventet på at det skulle komme et kall, men så kom det ikke noen stemme, eller skrift på veggen. Så fikk han høre at Bibelens misjonsbefalingen gjelder alle, og da tok han en avgjørelse.