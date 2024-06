Norge IDAG

Per Orderud under pressekonferansen etter at gjenopptakelseskommisjonen har informert om avgjørelsen i Orderud-saken. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Orderud-saken blir ikke gjenåpnet:

– Jeg begriper det ikke

Saken til Per og Veronica Orderud etter trippeldrapet for 25 år siden får ikke ny behandling i retten. – Ubegripelig, sier Per Orderud.