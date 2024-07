Norge IDAG

Rishi Sunak har holdt sin siste tale som britenes statsminister. Foto: Kin Cheung / AP / NTB

Sunak går av som statsminister og partileder:

– Jeg beklager

Rishi Sunak bekrefter at han går av som statsminister og varsler at han trekker seg som partileder etter at De konservative tapte valget i Storbritannia.