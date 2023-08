Norge IDAG

VANT RETTSAK: Rianne Vogels er utdannet siviløkonom og har i tillegg Master i medisinsk vitenskap. Hun vant rettssaken i Hordaland tingrett mot sin tidligere arbeidsgiver.

Mistet jobben på grunn av en twittermelding:

– Jeg ble kalt inn til møte der oppsigelse var tema

– Jeg hadde lenge vært bekymret for at det å skifte kjønn kunne virke helt supert for unge jenter, sa Rianne Vogels, som fortalte om da hun mistet jobben på grunn av at hun advarte mot kjønnsskifte på Twitter.