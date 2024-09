Norge IDAG

MEDIEKJØR: Frank Søgaard forteller hvordan han har opplevd tre-årig fengselsdom, anklager om svindel og denne sommerens skandaleoverskrifter i kristne aviser, i et mediekjør der også kjendissønn og øvrige familie er dratt inn. Foto: Nils Bakke

Frank Søgaard åpner opp:

– Jeg ble svindlet, men Økokrim trodde det var jeg som var svindleren

Den norske predikanten sier han ble utsatt for internasjonale forretningsmenn som lurte ham til å tro at en bankgaranti fra amerikanske Hamilton Bank var gyldig. For flere hundre tusen kjøpte Frank Søgaard en garanti, for å dekke firmaets regninger. Men pengene kom aldri. Økokrim trodde aldri på at han hadde handlet i god tro. Her er historien om det advokat Tor-Erling Staff i sin tid betegnet som et justismord.