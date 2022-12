Norge IDAG

Trond Worren har forkynt evangeliets budskap i Hønefoss, Asker og Oslo. — Jeg blir så glad når noen tror og tar imot, forteller han i et juleintervju med Norge IDAG. Foto: Trond Worren

Da blir det jul hele året:

– Jeg blir så glad når noen sier Ja til Jesus

Et juleintervju med Trond Worren

Det er en stor dag for Trond Worren – når noen sier ja til Jesus. Han elsker at noen tar imot julens budskap om at Gud kommer til oss på jord – da Jesus Kristus ble født. Og han har sendt oss en liten spalte om juleønsker fra kjente personer – som vi fikk sette på trykk.