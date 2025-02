Norge IDAG

Jill Zarin, til venstre, her sammen med datteren Ally Shapiro i New York. Foto: NTB/Foto av Evan Agostini/Invision/AP

'Real Housewives'-stjerne hyller Trump:

– Jeg er blitt mer konservativ med årene

«Real Housewives of New York»-stjernen Jill Zarin, er selv jøde og venn av Trump-familien, og berømmer Trump for at han står opp for Israel.