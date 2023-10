Kari (79) fra Molde – mirakuløst helbredet fra spinal stenose og isjias:

Helbredet: – Da jeg hørte at jeg hadde stenose, skjønte jeg at jeg måtte ha forbønn. For Guds helbredelse er uten slike bivirkninger. Sommeren 2016 begynte jeg å ringe Svein-Magne Pedersen, forteller Kari Gullbjørg Hals fra Molde. Foto: Privat Foto: Privat