TALTE PÅ ISRAELS NASJONALDAG: Kristin Lode har markert seg som israelvenn. I bakgrunnen anti-Netanyahu-plakat. Foto: Privat

Steinkasting i Stavanger på Israels nasjonaldag:

Kristin Lode (FrP) nekter å la seg kneble

– Hvis du gjør noe viktig, kommer det reaksjoner

Kristin Lode reagerer på uroligheter fra pro-palestinere, da hun talte under en markering på Israels nasjonaldag i Stavanger, og sier det går for langt når folk kaster stein under en markering.