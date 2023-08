Norge IDAG

Utenriksminister Anniken Huitfeldt under pressekonferanse om habilitetsvurderingen som lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har foretatt i forbindelse med at hennes ektemann har handlet aksjer i norske, børsnoterte selskaper mens hun har vært utenriksminister. Foto: Annika Byrde / NTB

Huitfeldt:

– Jeg er lei meg for at jeg har satt meg selv i denne situasjonen

Jeg er lei meg for å ha satt meg selv i denne situasjonen, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) da hun møtte pressen onsdag ettermiddag. Tidligere onsdag ble det i VG kjent at Huitfeldt kan ha vært inhabil i saker på grunn av ektemannens aksjekjøp. Huitfeldt sa at hun ikke har oppfylt sin plikt etter habilitetsreglene.