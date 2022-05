Norge IDAG

STERKT: – Det er veldig sterkt å sitte å høre mamma fortelle om den tiden, sier Miriam Vesteraas Ree som er 23 år og har nylig blitt mamma selv. Foto: Bjarte Ystebø

Ragnhild Vesteraas:

– Jeg er stolt over å ha valgt livet

– Det var i tredjeåret på videregående at jeg oppdaget at jeg var gravid. Det var full panikk. Jeg tenkte at nå er livet i grus. Hva skjer med alle planene mine? Hva vil folk tenke om meg? Vil jeg noen gang finne noen som vil ha en som har et barn?