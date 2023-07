Norge IDAG

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud(FrP) på stand under Nattåpent i Kvinesdal 11. juli. Foto: Trine Overå Hansen

Bård Hoksrud (FrP):

Vil ha aldershjemmene tilbake og statlig finansiert eldreomsorg

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP) er bekymret for regjeringens eldrepolitikk og mener at staten bør ta seg av finansieringen for å skape et verdig tilbud. I tillegg tar han til orde for å skape et alternativ for dem som trenger en mellomting mellom omsorgsbolig og sykehjemsplass, gjerne noe som ligner et aldershjem.