"HAN SOM GA LØFTET, ER TROFAST": Korset skal forkynnes fra nord til sør fra øst til vest, vi har tro på det enkle evangeliet, sa Elin Linde Fagerbakke. Foto: Skjermdump Kanal 10

Elin Linde Fagerbakke:

– Jeg føler meg overkjørt som kvinne

Leder for Kvinner i Nettverk, Elin Linde Fagerbakke, blir opprørt over dagens kjønnsskifte-debatt, og etterlyser et motsvar.