kronprinsfamilien var i forrige uke på feriebesøk i Kirkenes med kongeskipet Norge i strålende sol. Planen var da å dra videre langs kysten. Prins Sverre Magnus, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon ble fotografert ved Neidenelva i Sør-Varanger kommune. Foto: Jan Langhaug / NTB

Kronprinsen feiret 50-årsdag:

– Jeg håper at den siste halvdelen blir like bra som den første

Kronprins Haakon ble født på Rikshospitalet i Oslo 20. juli 1973. Det betyr altså at han ble 50 år torsdag. – Jeg håper at den siste halvdelen blir like bra som den første, sa i kronprinsen i et intervju med NTB onsdag i forbindelse med fødselsdagen.