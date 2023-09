Norge IDAG

Helbredet: Vinteren 2022 kom Noah Tobiassen til tro på evangeliet. – Jeg opplever nå at Gud har etterjaget meg, sier Noah til Norge IDAG. Hun definerer sin reorientering som en korrigering av en vrangforestilling. Foto: Privat

Noah Tobiassen levde fem år som transperson:

– Jeg har vært heldig som er blitt helbredet

Helt fra før hun begynte på skolen slet Noah Tobiassen med identiteten sin som jente. Tidlig på barneskolen valgte hun seg navnet Noah, som tradisjonelt er brukt som et guttenavn, men i moderne tid også benyttes som jentenavn. – Jeg gjorde mitt beste for å løse problemene mine, for å hjelpe meg selv. Tok jeg feil valg? Ja, og det gjorde jo hele systemet rundt meg også