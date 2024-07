Norge IDAG

MØTTE ARTISTENE: Nine Aasen Eitland sammen med Ladye Love og Reggie Smith i Sarons Dal etter konserten. Foto: Privat

Nine Aasen Eitland (28) fikk synge med Gaither-artister:

– Jeg klarte ikke å holde tårene tilbake!

Hver eneste dag i over ti år har Nine Aasen Eitland fra Vanse lyttet til musikk fra Gaither, og et av sommerens ubestridte høydepunkt var da hun fikk møte med Ladye Love og Reggie Smith, og fikk synge i mikrofon sammen med dem.