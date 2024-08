Norge IDAG

TROENDE OL-VINNER: Hun deler bibelvers og skriver åpent om sin tro på Instagram. Foto: Skjermdump fra Instagram

To ganger OL-vinner åpen om troen på Instagram:

– Jeg er ikke redd for «kanselleringskultur»

Dobbel OL-vinner Sydney McLaughlin-Levrone fortalte nylig at hun ikke er redd for å være åpen om troen, og vil ikke la seg stanse av frykt for å miste avtaler med merkevarer på grunn av såkalt kanselleringskultur.