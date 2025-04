Norge IDAG

DAMER MED FUTT I: Kari Kleven(t.v) og Berit Bakke. Foto: Privat

Berit Bakke fylte 102 år:

– Jeg må jo ta meg av de gamle

For noen få år siden kom denne replikken, før en kort, noe overrumplet tenkepause over sine uttalte ord - den leende bemerkningen kom: – Og det sier jeg, jeg som nå runder 100 år! I hele sitt liv har Berit Bakke vært opptatt av nettopp å besøke og ta seg av eldre. Og dette sosiale nevner hun som én av årsakene til at hun lever så lenge som hun gjør.