HELBREDET: Etter at Ellen Marit Lindseth ble bedt for, var alle smerter både i nakken og i ryggen helt borte. Hun har siden vært helt smertefri. Foto: Privat

Ellen Marit (82) fikk forbønn og smertene etter en bilulykke forsvant

– Jeg merket at Jesus satt ved siden av meg i bilen like før det smalt

VITNESBYRD: I 2010 var Ellen Marit Lindseth utsatt for en bilulykke. For å ikke kollidere med en stor trailer, la hun bilen for langt ut på veikanten, kjørte ut og traff en stor stein. Bilen gikk rundt. Hun brakk armen, fikk brudd i øverste nakkevirvel og lå lenge på sykehuset. Smertene etter ulykken var uutholdelige