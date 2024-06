Norge IDAG

MØTTE ERNA: – Jeg traff Erna Solberg i Bergen 17. mai og fikk tatt bilde sammen med henne, sier Keren og viser frem bildet. Foto: Privat

– Jeg møtte Jesus gjennom kirkekunst i Italia

Israelske Keren Ginnosar er norgesvenn og besøkte Bergen i strålende maisol

16 år gammel var hun kunststudent i Italia. Hun var i flere kirker med fantastiske malerier av Jesus, og hun følte en sterk dragning mot Ham. Hun visste imidlertid ingenting om kristen tro, heller ikke om at det fantes forskjellige kristne kirker, og slett ikke at det fantes messiastroende jøder. Men etter denne turen fortalte hun alle at hun nå trodde på Jesus. Hun var så overveldet av han hun hadde møtt gjennom kunstverkene.