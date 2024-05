Norge IDAG

OPPTØYER: Bjarne Bjelland reagerer på at det oppsto kaos og ble kastet stein under en markering til støtte for Israel i Stavanger. Foto: Privat

Bjarne Bjelland om 14. mai-angrepet på Israels venner i Stavanger:

– Jeg ringte nødnummeret og sa de måtte komme sporenstreks

Nestleder i MIFF, Bjarne Bjelland, som selv er tidligere politibetjent, har erfaring med opptøyer i Oslo og såkalt massetjeneste for politiet i hovedstaden. Han stiller nå spørsmål om det å støtte Israel er blitt en risikosport, etter at det dundret med stein i høyttaleren og stein ble også kastet mot en journalist og mot to tidligere politibetjenter under en Israel-markering i Stavanger.