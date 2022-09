Norge IDAG

Gatemøte: «Ja zum kind» (Ja til barnet) var tema da det ble arrangert møte på plassen foran vakre Mariastein-klosteret. Foto: Trine Overå Hansen

Tverrkirkelig konferanse for de ufødte barna i Basel:

– Jeg så babyen prøvde å unngå å bli drept

SVEITS: Abby Johnson er tidligere direktør for en klinikk for Planned Parenthood, en stor kjede abortklinikker i USA. Alt snudde da hun selv måtte se med egne øyne hva hun utsatte barnet for. Hun delte sin sterke historie under en konferanse i Basel forrige helg.