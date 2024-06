Norge IDAG

Amerikanske Billye Brim snakket om ulike kall over ulike folkegrupper da hun talte under Jerusalem Prayer Breakfast. Foto: Trine Overå Hansen

Forkynner Billye Brim:

– Jeg skjelver for nasjonene Spania, Irland, Norge og Sør-Afrika

Billye Brim er en kjent forfatter og forkynner fra Amerika. Under Jerusalem Prayer Breakfast, 29.-30. mai, snakket hun om ulike kall for ulike folkegrupper og hvordan Gud skal dømme nasjonene i forhold til hvordan de har stilt seg til Israel. Hun hadde et alvorlig budskap til land som Norge som har stilt seg på feil side i forhold til Guds ord. – Takk Gud at det fortsatt er tid for omvendelse, sa hun.