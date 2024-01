Norge IDAG

UTFORDRER: Florida-guvernør Ron DeSantis har så langt vist seg som den sterkeste utfordreren til Donald Trump når Republikanerne skal velge sin presidentkandidat. Foto: Trine O. Hansen

Ron DeSantis foran debatten 10. januar: – Jeg skulle ønske at Trump ville være med

– Hvis du skal stille for nominasjon, bør du kunne stå på en scene for å gjøre det, sier presidentkandidat DeSantis, som understreker at han er klar til å stille til debatt med Trump.