MICHELE BACHMANN: Tidligere medlem av Kongressen, første kvinnelige presidentkandidat og kjent i USA som rådgiver for Trump. Foto: Anita A. Sæle

Tidligere kongresskvinne Michele Bachmann:

– Jeg tror Norge vil returnere til sine røtter igjen

– Norge har en fantastisk fortid. Reformasjonen bygde opp Norge. En gang omfavnet de de judeo-kristne verdier og ble et likestilt og fritt samfunn. Jeg tror at Norge vil returnere til sine røtter igjen.Gjør en ikke det, vil en tape alt. Vil kanskje fortsatt være rik, men bli forkastet og under hedendommens slaveri. Den tanken fyller meg med sorg, jeg er jo 98 prosent norsk.