Norge IDAG

BILSKILT: Henry Østhassel, gründer fra Sørlandet, har dekorert bilen sin med egenprodusert reklame for Norge IDAG og TV Visjon Norge. Han har også bokstavene klare til USA-valget i november, der Trumps seier skal stå skrevet inn på bilen. Foto: Anita Apelthun Sæle

Trump-supporter Henry jubler over nominasjons-seieren i USA:

– Jeg var helt sikker på at han kom til å vinne!

Henry Østhassel på Vanse har bilskiltet klart i påvente av at Donald Trump vinner valget. Da skrur han av skiltet der det står Trump1 I will be back, og skrur på nytt skilt der det står: «I am back».