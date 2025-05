Norge IDAG

Gullringen som ble avdekket under utgravninger av Israel Antiquities Authority i Davids by. Foto: Eliyahu Yanai, Davids by

Jerusalem av gull:

Fant sjelden ring i Davids by

På under ett år er enda en gullring oppdaget i Davidsbyen i Jerusalem. Den lille gullringen tilhørte sannsynligvis en gutt eller jente som bodde i Jerusalem i tiden for det andre tempelet, for omtrent 2300 år siden.