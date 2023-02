Norge IDAG

Shaykh Abdullah Bin Bayyah, president for Abu Dhabi Fredsforum (t.v. i midten) satt i samme panel som His Beatitude Theophilos III, patriarken av Den hellige by, Jerusalem (t. h. i midten). Foto: Trine Overå Hansen

His Beatitude Theophilos, III, patriarken av Den hellige by:

– Jerusalem er et eksempel på religionsfrihet

Under IRF 2023 var det panelsamtaler mellom representanter fra totalt ulike religioner. Shaykh Abdullah Bin Bayyah, president for Abu Dhabi Fredsforum satt i samme panel som His Beatitude Theophilos III, patriarken av Den hellige by, Jerusalem. De to var tydelige på at de vil stå sammen for freden.