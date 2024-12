Norge IDAG

Nå kommer snart Jerusalem Prayer Breakfast til Norge

Foto: JPB Foto: JPB

Nå er det klart:

Jerusalem Prayer Breakfast kommer til Norge

Det har lenge vært snakk om at det store innflytelsesrike Knesset-initierte arrangementet Jerusalem Prayer Breakfast skal komme til Norge. Nå er offisielt: Det blir Jerusalem Prayer Breakfast til våren, men for den som vil være med, må man være kjapp, for plassene er begrenset.