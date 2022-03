Norge IDAG

Jesaja profeterte - og fikk rett

Matteus 15:7 er et vers jeg har lest noen ganger, men hadde ikke tenkt på at det er Jesus som sier følgende: «Hyklere. Rett profeterte Jesaja om dere da han sa: Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt bort fra meg.». Det vil si ifølge Jesus ble Jesajas profeti oppfylt.