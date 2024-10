Norge IDAG

Donald Trump på et valgkampmøte i Greensboro, North Carolina 22. oktober 2024. Foto: NTB / AP / Julia Demaree Nikhinson

Finn Jarle Sæle:

Jesus er konge, og Kamala vil ikke høre

«Jesus er konge», ble TV-nyhetene fra et Trump-valgmøte. Men lenger ned i gaten holdt visepresident Kamala Harris sitt valgmøte, og uttalte seg slik at det ble oppfattet som hån av de som sa at «Jesus er konge». – Det hører til på et annet valgmøte enn vårt, sa hun. Og fikk kjempeapplaus. Dette var et budskap fra et langt ringere valgmøte enn hennes, slik hennes utsagn ble oppfattet.