TX Vikings holdt et forrykende show på Oslo S torsdag kveld. Her leder Thure Eriksen i aksjon. Foto: Daniel Haddal

Oppvarming til The Send

Jesus-show midt i Oslo

Torsdag kveld var det duket for et forrykende show med TX Vikings på Oslo S. Jesu nærvær kom sterkt under showet. Med livsforvandlende vitnesbyrd om Jesus, ble dette til oppmuntring for mange.