Foto: Norge IDAG / TV 2

Jesus sitt forhold til syndere, røvere og gode folk som var slemme, uten å skjønne det

En røver, lik han som hang ved siden av Jesus på Golgata kors fins det garantert ingen av på Slemmestad. Men han tør ikke be om nåde. Han får det likevel. Parallellen i dag til TV 2-serien om menigheten på Slemmestad er at ingen kan be om nåde fra TV 2 og norske fordømmende media.