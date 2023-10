Norge IDAG

USAs utenriksminister Anthony Blinken sier at amerikanske myndigheter undersøker rapporter om at amerikanske statsborgere er blant fangene som Hamas tok i løpet av lørdagens terrorangrep på Israel. Foto: Lise Åserud/NTB

Anthony Blinken:

Jobber med å bekrefte rapporter om drepte amerikanere i Israel

USAs utenriksminister Antony Blinken er klinkende klar på at Hamas angrep på Israel et terrorangrep utført av en terrororganisasjon. Han forteller nå at amerikanske myndigheter undersøker rapporter om at amerikanere er drept i terrorangrepene.