David Batut blåste i shofaren mens stevnepublikummet løftet opp Israel i bønn Foto: Trine Overå Hansen

David Batut på Hjerte for Israel:

– Jødene har ingen andre steder å dra

– Det er en forferdelig tid i Israel, men det er en ting som er bra, nå står vi sammen som folk, sa David Batut under Hjerte for Israel sitt Israelstevne lørdag. Han takket også den norske Israel-organisasjonen for alt de har betydd for det jødiske folk i en krevende tid.