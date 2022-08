Norge IDAG

Jøder som vil be ved Josefs grav i Sikem blir ofte angrepet av arabere og må ha beskyttelse av IDF. Det er forbud for jøder å ankomme byen uten tillatelse av israelske myndigheter. Foto: Nadav Goldstein/TPS

Tok seg ulovlig inn i Sikem:

Jøder ble skutt da de forsøkte å be ved Josefs grav

En gruppe på fem israelske menn som mandag kveld tok seg inn i byen Sikem i Samaria for å be ved Josefs grav ble angrepet og to ble såret.