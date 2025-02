Norge IDAG

Politiet har henlagt ni av ti anmeldelser av antisemittisme. Foto: Skjermdump YouTube / Kanal 10

Jødenes informasjons- og dialogansvarlig Martin Bodd på IKAJs Oslo Symposium:

– Jøder i Norge ønsker ikke bare å overleve, men å leve

– Vi er et trossamfunn og ikke en politisk organisasjon, men vi blir påvirket av storpolitikken. Ofte føler vi jøder at vi må slå et slag for oss selv, og kjempe vår kamp alene, sa Martin Bodd.