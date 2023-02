Norge IDAG

Armensk erkebiskop Vicken Aykazian og Rebbi David Saperstein på religionsfrihetkonferanses i Washington DC. Foto: Trine Overå Hansen

USA:

Jødisk leder i bresjen for religionsfrihet

En av lederne Norge IDAG møtte i Washington DC er den som ble kåret av Newsweek Magazine til å være den mest innflytelsesrike rabbien i hele USA, var Rabbi David Saperstein. Han var en av talerne under konferansen IRF Summit, som varte fra 31. januar til 1. februar i Washington DC. Saperstein var USAs ledende ambassadør for internasjonal religionsfrihet under Barack Obama og har vært direktør for «Religious Action Center of Reform Judaism» 30 år.