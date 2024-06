Norge IDAG

GJORDE ALIYAH: Alona Nesher er i dag israelsk statsborger, og snakker hebraisk, russisk og engelsk. Foto: Ingvill Mydland

Jødiske Alona: – Nå trenger vi bønnene deres som aldri før

Alona Nesher er israelsk statsborger, opprinnelig fra Russland. Hun understreker at det er en tøff tid for Israel, men hun har stor tro på at Gud kan gripe inn. - Jeg sender dere velsignelser fra Herren, til alle dere som ber for Israel. Herren vil gi dere velsignelser tilbake, sier hun til Norge IDAG.