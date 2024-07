Norge IDAG

Joe Biden støtter visepresident Kamala Harris sitt kandidatur fram mot presidentvalget. Foto: AP Photo/John Raoux, File / NTB

USA:

Joe Biden støtter Kamala Harris som presidentkandidat

Like etter at Joe Biden gjorde kjent at han trekker seg som presidentkandidat for Demokratene kunngjorde han at han støtter Kamala Harris sitt kandidatur.