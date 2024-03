Norge IDAG

Jordan ber Israel om mer vann fra Genesaretsjøen. Det kan sette Israel i posisjon til å stille krav til nabolandet i øst, som siden 7. oktober har fordømt Israel for å forsvare seg mot den palestinske terrorgruppen Hamas. Foto: AP Photo/Ariel Schalit/NTB.

Jordan ønsker mer israelsk vann

Fredsavtalen med Jordan fra 1994 er av stor strategisk betydning for Israel. Avtalen innebærer at Jordan får kjøpe enorme mengder israelsk vann, og nå ber det vannfattige nabolandet Israel om mer vann. Dette kan være et gunstig tidspunkt for Israel til å sette ord på forventninger om gjensidig respekt.