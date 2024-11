Norge IDAG

GUDS MIRAKLER: Jorunn Hansen er ikke i tvil om at alle helbredelsene hun har opplevd gjennom livet, er Guds mirakler.

– Derfor takker jeg Gud for at jeg har det så bra. All ære til Jesus, sier den spreke 78-åringen fra Harstad. Foto: Privat

Momentant helbredet for slitasjegikt, lavt stoffskifte og nedsatt syn

Jorunn fra Harstad gir all ære til Jesus

Hun har mesteparten av livet – slitt med slitasjegikt og smerter i leddene. Hun har hatt lavt stoffskifte og skade på ene øyet. Ved bønn ble hun momentant helbredet for alle plagene. Hun er 78 år, og så frisk og rask at hun kan gå topptur i ulendt fjellterreng. Det gir hun Jesus all ære for.