Norge IDAG

FORSKERKONFERANSE: Bergen hadde forrige helg en tre dagers internasjonal forskerkonferanse som ledd i jubileumsfeiringen av kristningshøydepunkt i Norge. Foto: Anita A. Sæle

Internasjonal forskerkonferanse i Bergen:

Jubileumsåret 2024

Dette året feirer Norge at vi for 1000 år siden fikk kristenretten på Moster i 1024. Men vi markerer også at Norge for 750 år siden fikk Magnus Lagabøtes Lov. Og som det ikke er nok, så er det i år 200 år siden Hans Nielsen Hauge døde. Sterke minner og sterke spor i kristenarven trer frem her.