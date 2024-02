Norge IDAG

HØYESTERETTSADVOKAT: Dr. G.V. Rao er senioradvokat ved Indias Høyesterett, og understreker at Israel har rett til å forsvare seg mot terror. Foto: E.A.L.

Juridisk ekspert fra India taler på Jerusalemsamling

– Det er ingen tvil om at under prinsippet om selvforsvar i folkeretten, er den væpnede konflikten med Hamas fullstendig legitim, ettersom Israel har all rett til selvforsvar som svar på terrorangrep, som er i strid med folkeretten. Det sier Dr. Rao, som er visepresident for Det indiske folkerettsforbundet i New Delhi.