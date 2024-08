Norge IDAG

GAZA: Kommandør for 98. divisjon, general Dan Goldfus, snakker her til soldater i en tunnel i Khan Yunis. Foto: Skjermdump IDF

Var nær på å fange Sinwar:

«Kaffen var fremdeles varm»

IDF var «minutter unna» å fange Hamas-leder Yahya Sinwar i en Gaza-tunnel, sa den avtroppende sjefen for IDFs 98. divisjon nylig i et intervju, ifølge Times of Israel.