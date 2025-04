– Sylvi Listhaug snakker varmt om det uorganiserte arbeidslivet. Det er ikke et drømmesamfunn, det er et mareritt, sier Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder finanskomiteen på Stortinget.

Publisert: 29.04.2025 kl 13:23

Tuva Moflag mener Frp vil «amerikanisere» arbeidsmarkedet i Norge, og retter kraftig kritikk mot Fremskrittspartiets forslag til endring i fagforeningsordningen i deres partiprogram, skriver E24.

Tuva Moflag (Ap) leder finanskomitéen. Foto: Javad Parsa / NTB

Hans Andreas Limi (Frp) som er fraksjonsleder for Frp i finanskomitéen på Stortinget, bare ler av kritikken.

– Det er lett å forstå hvorfor Ap ønsker å presse enda flere til å organisere seg og betale fagforeningskontingent, når de vet at mye av de fagorganisertes penger vil bli spyttet rett i Aps valgkampapparat via samrøret mellom LO og Ap, sier Limi til E24.

Kaller det skremmebilde

I intervjuet advarer Moflag om at Frp ikke vil styrke fagbevegelsen.

– De vil åpne for mer midlertidighet, kutte i fagforeningsfradraget og gjøre det dyrere å være organisert, sier Moflag.

Hans Andreas Limi understreker at organisasjonsfrihet betyr at man også skal ha rett til å være uorganisert uten å få represalier.

– Her er Ap desperate etter å konstruere et skremmebilde av Frp, men dette er ikke sant. Frp står støtt på den norske modellen og trepartssamarbeidet, men vi ønsker at vanlige arbeidere skal få beholde enda mer av sine egne penger, uavhengig av om de er fagorganiserte eller ikke.

Peker på kutt

Han mener fagorganiserte ville fått mer igjen for å stemme Frp enn å være fagorganisert, fordi Frps skatteletter ville gitt dem mer enn fagforeningsfradraget utgjør i dag.

Sylvi Listhaug sa i Politisk kvarter i NRK i november, at LO har mistet kontakten med vanlige folk.

– LO-medlemmer og alle andre i Norge har opplevd sterkt svekket kjøpekraft de seneste årene, alt er blitt dyrere samtidig som renten er gått opp og det er gjort at langt flere sliter økonomisk. Vi ser at det kuttes i velferdstjenester, det legges ned skoler og kuttes i sykehjem, påpekte hun.

– Det som man bringer til torgs, er å ta imot flere kvoteflyktninger, som vil legge ytterligere press på kommunene og på tjenestetilbudet, og som jeg tror ingen i Norge etterspør, sa hun.

– Vi har tatt imot flere flyktninger på denne regjeringens vakt, enn noen gang tidligere. Ja, vi skal stille opp for ukrainske flyktninger, men det er noe som er galt når Norge tar imot så mange flere enn våre naboland.