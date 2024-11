Norge IDAG

Donald Trump, Melania Trump og Barron Trump. Donald Trump blir USAs neste president. Foto: NTB / AP / Evan Vucci

Sett fra Amerika:

Kamala gikk hjem og overlot Amerika til Donald Trump

Fox News erklærte, kl 01.50 natt til onsdag, amerikansk tid Donald Trump som den 47. president i USA. Det ble et MAGA-skifte. Og konservative teller sine seirer. Franklin Graham sa valgnatten at kristenfolket ble en viktig faktor, med det de har på hjertet. Og han fikk rett. Det ble et landslide, valgskred, som Donald Trump, og bare de mest ihuga republikanerne trodde på. Og den politiske analytiker Richard Gordon kalte det et historisk valg i amerikansk politikk. Det demokratiske parti må nå lete fram igjen en identitet som kan appellere til arbeidere og vanlige folk i USA. Han kunne og ha sagt: Ikke bare til universitetsutdannete og liberale media.