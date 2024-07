Norge IDAG

Visepresident Kamala Harris blir etter all sannsynlighet Demokratenes kandidat ved presidentvalget etter at president Joe Biden trakk seg. Foto: AP Photo/Stephanie Scarbrough, Pool/NTB

Finn Jarle Sæle:

Kamala Harris sin kamp for «frihet»

Kamala Harris, nyslått presidentkandidat, etter at president Joe Biden ble presset til å trekke seg fra valget 5.november, vil kjempe for «frihet». Hun definerer det som reproduktiv frihet, altså kvinnens «frihet over sin egen kropp» – og retten til abort.