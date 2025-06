Norge IDAG

Kampen mot Israel hardner til

«Det har blitt sagt at fornektelse er den siste fasen av folkemord. Etter den fysiske utslettelsen av et folk og deres materielle kultur, er minnet alt som blir igjen, og det blir angrepet som det siste offeret. Full-stendig utslettelse av et folk krever forvisning av erindring og kvelning av erindring. Forfalskning, bedrag og halvsannheter reduserer det som fantes, det som kunne ha vært, eller kanskje det som ikke var i det hele tatt ... Ved å endre eller slette fortiden, produseres en nåtid – og en fremtid projiseres uten bekymring for historisk integritet. Utslettelsesprosessen fremmes og fullføres dermed gjennom fornektelse.» (Richard G. Hovannisian)