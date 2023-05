Norge IDAG

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård endrer bompengeordningen for bilister uten brikke. Foto: NTB

Bompenger:

Kan bli billigere å kjøre uten bombrikke

Mange har irritert seg over å måtte betale hver gang man kjører gjennom en bom hvis man ikke har brikke. Prisen for en bytur kan fort mangedoble seg i forhold til det som er opplyst. – Der timesregel er innført, skal den gjelde også for kjøretøy som ikke har brikke og brukeravtale. Jeg har bedt Statens vegvesen om å gjennomføre denne endringen så raskt som mulig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding fra regjeringen.